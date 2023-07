Imprese, un anno positivo Sei su dieci in ripresa

Nel 2022 quasi sei imprese su dieci delle province di Lucca segnalano un aumento di fatturato rispetto all’anno precedente mentre meno di due su dieci hanno subito una riduzione. A dirlo sono i dati emersi da "ClimaImpresa 2023", il primo sondaggio realizzato dalla Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest, in collaborazione con l’Istituto di Studi e Ricerche, nel periodo 14-25 giugno, presso 260 imprese delle province di Lucca, Massa-Carrara e Pisa per verificare dinamiche e tendenze del sistema produttivo delle nostre zone che registrano, va detto, tutte un buon andamento.

"I dati emersi dal sondaggio “ClimaImpresa 2023“ – afferma il presidente della Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest, Valter Tamburini - confermano il buon momento dell’economia delle province di Lucca, Massa-Carrara e Pisa anche per il 2023. Tuttavia non dobbiamo sottovalutare la preoccupazione espressa dalle imprese non solo per il continuo aumento dei costi ma anche per l’indebolimento della domanda. E’ quindi necessario attivare tutte quelle iniziative che, pur all’interno di un quadro di finanza pubblica molto complesso, puntino a stimolare la domanda interna e a ridurre la pressione sul fronte dei costi".

In particolare, sono il 59 per cento delle aziende lucchesi intervistate a segnalare un incremento del fatturato (quasi per il 40% un incremento a doppia cifra), per il 22% di esse il giro di affari è rimasto stabile invece e solo per il 18% si è invece concretizzata una perdita rispetto all’anno precedente. Il risultato è stato favorito da una buona dinamica della domanda nazionale e internazionale, e solo in parte da un ritocco all’insù dei prezzi di vendita, a causa dal caro materie prime ed energia. Eppure, nonostante la crescita, pochi sono stati gli effetti sull’occupazione, visto che solo per il 25 per cento delle attività si registrano assunzioni, mentre per il 14 per cento si è verificata una riduzione segnando un saldo positivo per 11 punti percentuali.

Riguardo ai costi, l’88% delle imprese lucchesi ha dovuto far fronte al loro aumento, mentre per un 10 vi è stata una sostanziale stabilità rispetto all’anno precedente. Sul fronte dei listini, il 53% delle imprese locali dichiara di averli aumentati mentre il 45% li ha mantenuti stabili. E il futuro? In linea generale, gli imprenditori vedono rosa: il 46 per cento degli operatori lucchesi prevede, infatti, per il 2023 un aumento del fatturato della propria impresa, a fronte di un 23 che ne prevede, invece, una riduzione mentre il restante 30 per cento si attende semplicemente di mantenere il livello del 2022.

F.Vin.