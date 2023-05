Imprese giovanili in brusca frenata “E’ colpa del calo demografico“

Una notizia buona, un’altra cattiva. Mentre cresce il numero complessivo delle imprese in provincia – l’analisi è tra il 2021 e il 2022 – i dati sulla dinamica imprenditoriale giovanile sono in flessione, complice il calo demografico. Siamo di fronte a un progressivo invecchiamento della classe imprenditoriale. A calare sono soprattuto le imprese costituite come ditte individuali ed operanti nel commercio e nei servizi. Questo, in sintesi, è quanto emerge dall’analisi effettuata dall’ufficio studi della

Camera di commercio della Toscana Nord-Ovest e dall’Istituto Studi e Ricerche – ISR su Movimprese, l’analisi statistica della nati-mortalità delle imprese condotta da InfoCamere-Stockview.

“Il calo del numero di imprese giovanili, frutto anche del progressivo invecchiamento della popolazione, rappresenta un ostacolo all’innovazione, allo sviluppo di nuove idee e all’espansione di nuovi settori. - dichiara Valter Tamburini, presidente della Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest – Ma non solo. La sempre minore presenza di giovani al governo dell’impresa è anche un rischio per la continuità di tante attività a conduzione familiare che, con l’uscita di scena delle generazioni più anziane ed il mancato ingresso dei giovani, si ritrovano spesso costrette a chiudere. Per contrastare questo fenomeno, in atto da tempo, è necessario intraprendere tutte le iniziative che portino ad una maggiore presenza di giovani imprenditori nel tessuto sociale contribuendo in questo modo a stimolare la crescita economica dei nostri territori“. Ma vediamo nello specifico. Mentre il tessuto imprenditoriale lucchese cresce, nel 2022, dello 0,5% le imprese giovanili arretrano del 2%. Si tratta di una flessione di 62 unità rispetto al 2021 che porta il totale delle imprese “under 35” a fine 2022 a quota 3.055. Il fenomeno è riconducibile non solo all’uscita dal mercato delle aziende per motivi di carattere economico ma anche dal “travaso” delle giovanili nelle classi di imprese “over” 35.

Si tratta di una flessione che si inserisce in un progressivo ridimensionamento del tessuto imprenditoriale giovanile che in provincia di Lucca, nel giro di 10 anni, si è ridotto del 34%: un valore nettamente inferiore al complesso del tessuto imprenditoriale che, nello stesso periodo, è arretrato del 4%. Un andamento che, come dicevamo, è influenzato da ormai note evoluzioni demografiche. I dati Istat sulla popolazione residente in provincia di Lucca segnalano infatti, nell’ultimo decennio, una contrazione del 9% della popolazione di età compresa tra i 18 ed i 35 anni. La disaggregazione delle imprese giovanili lucchesi per settore economico mostra come nel 2022 la quota maggiore sia concentrata nel commercio, con un peso del 25% sul totale. Seguono le imprese giovanili nelle costruzioni con il 14% sul totale e con il 12% le attività dei servizi di alloggio e di ristorazione.

Questi tre settori rappresentano la metà delle imprese giovanili della provincia. Per questo, la flessione di questi comparti influisce notevolmente sul totale della dinamica imprenditoriale giovanile. Tra il 2022 ed il 2021 flettono infatti del 5% i servizi di alloggio e ristorazione, del 4% il commercio e del 2% le costruzioni. Tra gli altri comparti diminuiscono anche le imprese del manifatturiero (-3%) mentre crescono l’agricoltura e le attività di servizi alle imprese +4%. L’incidenza, a livello settoriale, delle imprese giovanili risulta molto contenuta: il valore più elevato è infatti toccato dai servizi alle imprese (12%).

L.S.