Impresa responsabile, Lu.Me. festeggia 10 anni Iniziative ed eventi a sostegno del territorio

LU.ME. festeggia 10 anni, il progetto per fare impresa responsabilmente a cui hanno aderito A.Celli, Fapim, Fosber, Gambini, KME Italy, Körber, Rotork Fluid Systems, Sampi e Toscotec, con il supporto di Confindustria Toscana Nord. Dalla raccolta e distribuzione di oltre 500 chilogrammi di carta tissue a scuole e RSA del territorio e di materiali in favore di associazioni, ai regali sospesi con Caritas, alle iniziative per i 3000 dipendenti delle 9 aziende aderenti, come la Lumeteca, l’estrazione di 400 biglietti per manifestazioni come il Lucca Summer Festival e Lucca Comics and Games, il cinema e il teatro, fino alle raccolte di libri per bambine e bambine delle scuole dell’infanzia e nei reparti pediatrici degli ospedali, sono numerosissime le attività realizzate con e a sostegno del territorio, come da mission del progetto nato nel 2013 da un manipolo di aziende con in mente una idea nuova di cooperazione per il territorio.

Il primo coordinatore del progetto è stato Michele Manfredi di KME, poi Riccardo Bottura di KME, in seguito Massimo Bellandi, presidente di Fapim, che nel 2019 ha lasciato il testimone ad Emilio Iavazzo, responsabile delle Risorse Umane a KME dopo una lunga esperienza in Rotork. Il frutto del loro lavoro di coordinamento del tavolo operativo del comitato LU.ME. ha portato nel 2020 anche un importante riconoscimento di Confindustria come "Best Practice" nazionale. In questi anni LU.ME. ha così messo a punto molti progetti al cui centro si trovano l’individuo e la collettività. Mettere le persone al centro significa considerarle parte integrante del processo e rendersi disponibili all’ascolto.

Per farlo occorre creare una stretta connessione di reciprocità tra il benessere di una comunità e la capacità della comunità stessa di produrre ricchezza. Gli obiettivi da raggiungere sono ancora molti. Nuove energie e nuove idee arricchiranno il nostro percorso verso un fare impresa più consapevole.