”Impossibile trovare un taxi la sera Un danno per chi lavora con i turisti“

Taxi se ci sei batti un colpo. Estate, turisti, città che si prepara al Summer Festival. Eppure al di fuori di orari ‘canonici‘ trovarne è roba da rabdomanti. Ne sa qualcosa Manuela Clerici, titolare dell’Hotel Bernardino sulla via di Tiglio. “Abbiamo fatto una convenzione con le ferrovie – spiega – Il problema è che mancano i collegamenti dalla stazione all’albergo e ritorno. L’altra sera il personale delle ferrovie ha provato a contattare un taxi dopo le 21 e non ne ha trovato uno, alla fine sono arrivati a piedi. Quando devono raggiungere la stazione alle 4 del mattino, non c’è neanche da sperarci: o non ti rispondono o ti dicono che non hanno disponibilità, non sono organizzati. E questo sia i taxi pubblici che quelli privati, non fa differenza. Così ci siamo risolti ad accompagnarli noi alla stazione alle 4, ma non credo che sia proprio tanto normale. Il danno è per tutti noi albergatori ma, io credo, per la città intera”. La questione è stata sottoposta anche all’amministrazione comunale. “Ci hanno risposto che si interesseranno ma comprendiamo anche noi - sottolinea Manuela Clerici - che il Comune può fare fino a un certo punto in una questione che attiene un’attività di tipo privato“.