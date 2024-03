“Importante pensare anche ai servizi“

Sulla realizzazione del nuovo stabilimento di Fosber Group, interviene anche il presidente della Provincia Luca Menesini, sottolineando l’aspetto "dell’integrazione tra il nuovo concetto di fabbrica che si sta sviluppando con il territorio circostante. "Sarà importante instaurare nuovi modi di dialogo tra azienda e istituzioni – dichiara Menesini – per non aumentare le disuguaglianze, guardando alla spinta rispetto ai servizi – da quelli per l’infanzia ai trasporti fino all’integrazione tra azienda e territorio – perché occorre creatività per una rigenerazione industriale, e una strada da seguire all’insegna del rispetto dell’ambiente". Menesini ha fatto anche una panoramica partendo dai modelli industriali di alcuni anni fa "che creavano strutture di piccole e medie dimensioni, mentre oggi la tendenza è quella di concentrarsi su nuove ed efficienti strutture; l’esempio della Fosber – sottolinea – traccia un percorso importante, in grado di fornire una rigenerazione industriale che tenga conto della prospettiva ormai irrinunciabile attraverso un approccio rispettoso della convivenza in un ambiente da proteggere e rispettare". Il presidente della Provincia ha anche esaltato alcuni particolari del nuovo progetto Fosber. Tra questi la mensa prevista nel nuovo stabilimento, "un aspetto – conclude Menesini – che mira a sviluppare importanti peculiarità a livello locale, passando dai prodotti e dalla cultura delle nostre materie prime". Infine, Menesini ha speso parole di apprezzamento per la capacità dell’azienda di investire sul territorio lucchese, dando corso alla sua valorizzazione anche per quanto riguarda l’aspetto occupazionale.

Mau. Guc.