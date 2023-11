Impiegato, muratore e manutentore elettrico

1 impiegatoa amministrativoa, per contabilità ordinaria, controllo di gestione ed elaborazione dati: registrazione fatture acquisto e vendita, prima nota, cassa, banca, gestione registri aziendali IVA e redditi. Richieste: esperienza, gradita nel settore agenzie di viaggio e tour operator, conoscenza pacchetto Office, programmi gestionali (gradito regime 74ter) e lingua inglese. Lavoro a tempo determinato di 6 mesi. Zona: Capannori. Invia email a: [email protected]. 1 manutentore elettricoelettrotecnico per inserimento nella squadra operativa dell’azienda. Preferibile il diploma tecnico (perito elettronico o dell’automazione). Lavoro a tempo determinato, disponibilità di trasferte in Italia. Tel. 328.5623949. 1 muratore in mattoni, con esperienza e conoscenza della lingua italiana. Lavoro a tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. Sede: Lucca. Email: [email protected].