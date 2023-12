Impiegato amministrativo e manutentore elettrico

1 impiegato amministrativo. Ditta edile della Garfagnana ricerca impiegato/a per ufficio gare di appalto che si occupi dei rapporti con gli enti per richiesta documenti in caso di appalti, gestione del personale dipendente e dei documenti cantiere/redazione gare di appalto. Preferibile esperienza. Richieste: buone conoscenze informatiche e dell’inglese, diploma di ragioneria o geometra e possesso patente B. Si offre lavoro a tempo determinato, con possibile trasformazione in indeterminato, orario part time. Per candidarsi contattare il numero 333.7816244 o inviare cv alla e-mail: [email protected].

1 manutentore elettrico/elettrotecnico per inserimento nella squadra operativa dell’azienda. Preferibile il diploma tecnico (perito elettronico o dell’automazione). Lavoro a tempo determinato, disponibilità di trasferte in Italia. Tel. 328.5623949.