Impiegato amministrativo e addetto alla cottura cibi

1 impiegato/a amministrativo/a, con pregressa esperienza in studi professionali o con competenze relative, con mansioni di tenuta contabilità ordinaria, semplificata professionisti, liquidazioni IVA mensili e trimestrali, scritture contabili. Richieste conoscenze informatiche, in particolare pacchetto Office, posta elettronica, gestionali tenuta contabilità, preferibilmente Team System, o altri gestionali simili valutabili in fase di colloquio. Conoscenza della lingua inglese a livello scolastico, capacità organizzativa per lavorare in completa autonomia sulle scadenze contabili e fiscali, gestione della clientela. Patente B. Orario di lavoro: 28 ore settimanali. E-mail: [email protected]

1 addetto/a alla preparazione e alla cottura di cibi in imprese per la ristorazione collettiva. Per locale della Garfagnana la persona dovrà essere addetto/a al fuoco che si occupi di tenere acceso il camino e di sistemare "i testi" sulla griglia con cui vengono cotti i panigacci. Lavoro intermittente da metà giugno a fine agosto con la possibilità di lavorare anche tutto l’anno. Tel. 333 1817031.