Impianto sportivo, partiti i lavori del Pnrr “Pronti a inizio 2024“

Partiti i lavori per il nuovo impianto sportivo di Massa Pisana, da riqualificare con i fondi del Pnrr.

L’assessore Barsanti: “Daremo vita a un importante luogo di aggregazione. La struttura rinnovata avrà colori in armonia con il contesto verde“. L’area sportiva in via delle Scuole di Massa Pisana è costituita da una semplice piattaforma di cemento utilizzata come campo da basket e pista di pattinaggio. L’intervento del valore di 330mila euro servirà a riorganizzare l’impianto in tre aree, un campo da basket, un’area giochi per bambini e una zona per l’aggregazione e adatta al pattinaggio. Ci sarà anche un parcheggio ‘verde’.