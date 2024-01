Impianto San Ginese. Sinergia con gli Alpini

Una sinergia per la manutenzione e la valorizzazione del campo sportivo di San Ginese. Sarà l’associazione nazionale Alpini (ANA)- sezione di Lucca, Pisa, Livorno ad occuparsi dell’impianto. L’associazione, oltre ad assicurare la cura e la manutenzione condivisa dell’impianto sportivo, svolgerà anche attività di formazione per Unità Cinofile per la ricerca di dispersi in superficie e sotto macerie rivolte ai cittadini del Comune di Capannori e delle Province di Lucca, Pisa e Livorno, nonché progetti finalizzati all’ottenimento del Certificato di "Cane Buon Cittadino".

L’ANA realizzerà, inoltre, giornate di promozione delle attività di volontariato svolte dall’associazione e attività aggregative ludiche e ricreative rivolte alle famiglie e bambini con il supporto della protezione Civile del IV raggruppamento Alpino. Inoltre l’area del campo sportivo potrà essere messa a disposizione di soggetti singoli od organizzati per la realizzazione di iniziative ed attività di vario genere. "Siamo soddisfatti di questo Patto di Collaborazione grazie al quale il campo sportivo di San Ginese riceverà una adeguata manutenzione e valorizzazione e sarà reso punto di riferimento per la cittadinanza - spiega l’assessore allo sport, Lucia Micheli-. I progetti che saranno realizzati dall’associazione Nazionale Alpini si presentano particolarmente interessanti perché hanno l’obiettivo di migliorare le conoscenze e le interazioni uomo-cane, di far apprezzare i risvolti positivi delle adozioni consapevoli e delle potenzialità degli animali di pubblica utilità".

"La struttura - conclude -sarà aperta anche per lo svolgimento di iniziative di varia natura e quindi sarà a disposizione della comunità".

M.S.