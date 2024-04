Impianto pannoloni, nuove polemiche. L’opposizione verso il ricorso al Tar

Ricorso al Tar. Lo chiede "La Porcari che vogliamo", l’opposizione in consiglio comunale, sull’impianto che dovrebbe riciclare pannolini e pannoloni e materiale assorbente collegato all’igiene della persona in località Salanetti, sul territorio di Capannori ma a cento metri dal confine con Porcari. I 60 giorni dall’atto amministrativo della Regione che è del 5 marzo scorso, scadono il 4 maggio. Con quel decreto, il numero 4566, la Regione ha escluso la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale. "Serve la VIA e dopo il 4 maggio, diminuiranno drasticamente gli strumenti per poter avere maggiori garanzie e tutele su una struttura che è a livello sperimentale – spiega il capogruppo Barbara Pisani – è unico in Italia perché il raffronto viene fatto con lo stabilimento di Treviso, che però non è mai entrato in funzione. Bisogna garantire tutti gli strumenti necessari per dissipare i molti dubbi e le perplessità che non sono solo dei residenti, giustamente preoccupati da impatto odorigeno e di eventuale inquinamento, ma anche dagli stessi enti".

"Cosa chiediamo? E’ inutile – aggiunge Pisani – opporsi genericamente come ha fatto il Comune di Porcari, servono atti concreti. Bisogna attivarsi al Tribunale Amministrativo Regionale e il tempo sta scadendo. Abbiamo protocollato il 9 aprile una mozione sull’argomento, chiedendo la seduta straordinaria ma sinora non abbiamo avuto nessun riscontro".

"E’ vero che ci sono venti giorni di tempo per convocare il civico consesso ma non c’è da perdere nemmeno un attimo. Come mai, – attacca Pisani – in 48 ore venne convocato il consiglio sul fotovoltaico, con estrema urgenza e adesso No? Viene forse giudicato un problema di minore importanza? Il ricorso al Tar potrebbe consentire, attraverso una sospensiva, di bloccare temporaneamente la partenza dell’iter di realizzazione. Altrimenti c’è il rischio che per Retiambiente, il proponente del progetto, arrivi l’autorizzazione unica ambientale e allora non ci sarebbe più margine per intervenire. La popolazione ha il diritto di sentirsi tutelata".

"Salanetti è satura di attività industriali, su Porcari c’è tutto – conclude la capogruppo – abbiamo già dato, non possiamo fare sempre le cavie con queste sperimentazioni. Tra l’altro è una operazione che probabilmente non è nemmeno sostenibile a livello finanziario, allora di cosa si ragiona. Non siamo contrari a prescindere e non vogliamo creare allarmismi, ma devono dimostrarci che non ci sono problemi".

Massimo Stefanini