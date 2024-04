Impianto fotovoltaico. Consiglio di Stato dice “no“

I lavori dell’impianto fotovoltaico in via Forabosco a Porcari non potranno iniziare, almeno adesso. Prossimo step il 10 luglio, data dell’udienza di merito. Si saprà anche se la struttura potrà essere realizzata in quel sito o meno, dato che vi sono norme piuttosto nebbiose sull’argomento. E’ quanto stabilito dal Consiglio di Stato sulla vicenda a tutti nota ormai, sulla volontà di una azienda agricola privata di costruire pannelli per 30 mila metri quadrati in una zona collinare, nei pressi del lago dell’ex Fornace. Il Comune ha dichiarato più volte il Sì alle energie rinnovabili ma non in ogni luogo. Il Tar, nei giorni scorsi aveva lasciato aperta la porta della possibilità addirittura di aprire il cantiere. Ma all’organo di giurisdizione amministrativa superiore il round lo vince il Municipio di piazza Orsi. Soddisfazione per il sindaco, Leonardo Fornaciari che ripercorre l’iter fino a qui: "Il Tribunale Amministrativo Regionale avrebbe permesso di avviare l’opera. ll Consiglio di Stato, invece, non solo scrive che, "considerato che il pregiudizio allegato dalla società ricorrente non presenta i caratteri della gravità, immediatezza e irreparabilità, quindi non c’è nessuna urgenza e i lavori nemmeno sono iniziati, ma soprattutto si afferma che le questioni connesse all’interpretazione dell’articolo 20, comma 8, del decreto legislativo 199 del 2021, debbano essere adeguatamente approfondite nella sede di merito".

"In parole semplici – prosegue il sindaco, - non solo no ai lavori adesso, ma vedremo se la struttura potrà essere autorizzata anche in futuro Lo abbiamo sempre detto che il provvedimento nazionale non era così chiaro, non era scontata la costruzione e ora lo stesso Consiglio di Stato lo mette nero su bianco. Un primo risultato – chiosa il primo cittadino – c’è: I lavori per l’impianto fotovoltaico non potranno iniziare. Aspetteremo il 10 luglio per la decisione del Tar Toscana con la stessa calma e determinazione che ci ha fatto arrivare fino qui, credendo e ripetendo che siamo favorevoli al fotovoltaico ma non dovunque e a tutti i costi". Una vicenda che andrà avanti, dunque, uno slalom tra le interpretazioni delle normative che potrebbe anche richiedere tempo.

Massimo Stefanini