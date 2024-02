"Impianto fotovoltaico a scuola?. Dieci anni buttati al vento"

"L’impianto fotovoltaico dell’Asilo Nido di Piano Pieve di Castelnuovo? Dieci anni buttati al vento", afferma il capogruppo della minoranza in Consiglio comunale Silvia Bianchini. "Installare un impianto fotovoltaico- spiega - è un investimento conveniente. Se installato e funzionante in maniera corretta dà ottime soddisfazioni sul medio periodo; al contrario, si tramuta in costo. Questo è quello che è successo per l’impianto fotovoltaico installato nel 2015 sull’Asilo Nido "Nuvoletta" sul Piano Pieve. Una struttura nuova, fiore all’occhiello del Comune di Castelnuovo, con un impianto che in 10 anni l’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Andrea Tagliasacchi non è riuscita mai a mettere in funzione. Una perdita enorme per le casse del nostro Comune e per i cittadini, sia in termini di costi che di mancato guadagno". "Un impianto- conclude Silvia Bianchini- che avrebbe potuto farci risparmiare in quasi 10 anni almeno 20 mila euro, che doveva rappresentare un investimento, ma che in realtà è stato solo una spesa. Perché questo sia potuto succedere rimane un mistero. Certamente è stato un costo non indifferente per i cittadini".