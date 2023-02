Impianto di Tana Termini, fronte unico in consiglio per dire “No“

Il consiglio comunale di Bagni di Lucca ha detto "No" al progetto dell’impianto di Tana Termini per la trasformazione del compost in biogas. La delibera della mozione che esprime la contrarietà e che sarà inviata alla Regione Toscana, è stata approvata all’unanimità di tutti i gruppi politici di maggioranza e di minoranza. L’accordo è sopraggiunto dopo un breve confronto fra i gruppi consiliari. Nel documento ribadite quelle motivazioni di contrarietà che erano già emerse nella riunione pubblica tenutasi lunedì scorso presso la sala rosa e nel contempo è stato richiesto alla Regione Toscana di riservare un coinvolgimento più diretto al comune di Bagni di Lucca nell’ambito decisionale riguardo le autorizzazioni che dovrebbero essere rilasciate al richiedente.

"Le problematiche ambientali, i disagi e l’impatto si riverserebbero unicamente sul territorio di Bagni di Lucca – ha infatti ribadito l’assessore all’ambiente Priscilla Valentino – per quanto riguarda il peso del transito veicolari dei mezzi pesanti che per le caratteristiche morfologiche della zona. Il no a questo tipo di impianto sta nei fatti." Dal consiglio comunale giunge una decisione condivisa dagli operatori turistici del territorio, dalle associazioni culturali e sportive e a tutti i cittadini che vedono con preoccupazione il paventato insediamento dell’impianto nel sito di Tana Termini.

Marco Nicoli