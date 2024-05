Impianto di riciclo dei pannoloni. C’è la nuova assemblea pubblica

Questa sera alle 21 si ritorna a parlare dell’impianto di riciclo dei pannoloni, con un’assemblea nella sala riunioni del convento della Madonnina a Capannori. Ci sarà anche Liano Picchi, dei Comitati della Piana.

"Mentre il sindaco Menesini e il candidato Del Chiaro ci rassicurano che l’impianto da 10.000 tonnellate annue di trattamento pannoloni sporchi a Salanetti è in regola per iniziare i lavori - scrive in una nota Picchi - cinque tecnici del settore Assetto del territorio dell’ufficio pianificazione territoriale del Comune di Capannori, nell’osservazione inviata alla Regione dichiaravano quanto segue: “Si ritiene quindi che il progetto in esame non sia conforme al Regolamento urbanistico vigente ed al Piano Strutturale vigente“. Domanda, ma come è stato possibile - scrive Picchi - inviare una richiesta per richiedere contributi PNRR su di un progetto il cui parere tecnico era negativo e addirittura contrastante con il regolamento urbanistico?".

"Da cittadino sono sconcertato - prosegue Picchi - dal fatto che regolamenti e pareri validi a fermare i cittadini possano poi essere agevolmente ignorati e superati dalla volontà politica di chi governa. Ma è a pagina 11 che arriva il vero colpo di grazia l’area in oggetto ricade in P3, Aree a pericolosità per alluvioni frequenti. Qui non c’è politico che riuscirà a controbattere la realtà e decine di fotografie confermano la memoria dei residenti, con scatti eloquenti delle tre esondazioni avvenute dagli anni 2000 ad oggi. Non riusciamo a capacitarci di come si possa collocare un impianto che tratta queste sostanze ai piedi di un argine di un canale così a rischio e quale scenario ci apparirebbe se migliaia di tonnellate di pannoloni si trovassero a galleggiare e a disperdere il loro contenuto nelle acque della Piana".

Un argomento, dunque, che fa ancora discutere molto nella Piana, in piena campagna elettorale.