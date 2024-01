Impianto contestato a San Cassiano. Il Tar rigetta il ricorso della società per bloccare lo sgombero

Nuovi sviluppi nella vicenda degli impianti sportivi di San Cassiano. La prima sezione del Tribunale amministrativo regionale della Toscana ha rigettato ieri la richiesta presentata nello scorso dicembre da Fcd Real Academy Lucca Asd per l’annullamento dell’ordinanza del 12 dicembre 2023 con cui il Comune di Lucca disponeva il rilascio dell’impianto sportivo polivalente di San Cassiano a Vico. Il TAR ha altresì condannato Fcd Real Academy Lucca Asd al pagamento di 4mila euro di spese legali.

I giudici amministrativi nell’ordinanza pubblicata oggi evidenziano come nelle due ordinanze dell’11 settembre e 6 ottobre 2023 manchino del tutto i requisiti indispensabili per la concessione della tutela cautelare e che tale conclusione debba essere confermata; inoltre i due pronunciamenti del Consiglio di Stato hanno già evidenziato come risulti assolutamente prevalente l’interesse dell’amministrazione comunale e della collettività per il recupero della struttura; la mancata restituzione della struttura al Comune e la distrazione dalle proprie finalità non risultano avere più giustificazione così come la realizzazione di opere abusive; ogni problematica relativa alla ristrettezza del termine di riconsegna risulta oggi superata dal tempo trascorso tra l’ordinanza di sgombero e la decisione collegiale della terza istanza cautelare.

"Ancora una volta – sottolinea Palazzo Orsetti – gli organi giudiziari hanno dato danno conto della totale correttezza dell’operato dell’amministrazione che in questi mesi hanno difeso solo la legalità e l’integrità di un bene che appartiene a tutti cittadini. A questo punto l’amministrazione attuerà nuovamente le procedure interrotte per il recupero della struttura".