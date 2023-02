Impianto compostaggio, il Comune dice “No“

Un "NO" chiaro e inequivocabile da parte dell’amministrazione comunale di Bagni di Lucca al progetto per la trasformazione del compostaggio dismesso di Tana Termini in impianto per la produzione di biogas. Questo, in estrema sintesi, l’esito dell’incontro pubblico, indetto dal comune, tenutosi lunedì sera alla sala rosa del Circolo dei Forestieri. La riunione è stata aperta dal sindaco Paolo Michelini, alla presenza di tutta la giunta e dei consiglieri di maggioranza, il quale ha ribadito la posizione dell’amministrazione: "L’iter sarà comunque lungo, ma - ha commentato il primo cittadino – già da ora si può affermare che gli effetti negativi di un tale impianto ricadrebbero principalmente sul territorio di Bagni di Lucca, che subirebbe un impatto devastante. La sua ubicazione non è assolutamente compatibile con una valle stretta, dove l’aria ristagna, mentre la circolazione non potrebbe sopportare il traffico enorme di mezzi pesanti previsto per il trasporto del compost fino al sito di Tana Termini."

Anche l’assessore all’ambiente e alle energie rinnovabili, Priscilla Valentino, pur dichiarandosi favorevole allo sviluppo di forme di energia pulita alternativa, ha sottolineato la contrarietà al progetto di tutta l’amministrazione comunale. "In questa fase - ha spiegato l’assessore Valentino – il nostro comune resta ai margini, non essendo direttamente coinvolto nel rilascio delle autorizzazioni, in quanto il progetto ricade sul territorio del comune di San Marcello-Piteglio, anche se al confine con Bagni di Lucca. Tuttavia la nostra ferma volontà politica è quella di opporsi ad un impianto che sarebbe disastroso nel contesto del nostro territorio." Marco Nesti, vice presidente del Comitato Val di Lima, ha ribadito a sua volta i termini alla contestazione al progetto da parte degli operatori turistici e dei cittadini.

L’ingegner Luca Di Guardo, portavoce rafting e outdoor sul Lima, ha consegnato al sindaco un documento circostanziato dove si elencano gli aspetti negativi in caso di realizzazione dell’impianto. Tra l’altro è stato calcolato un traffico di almeno 80 camion al giorno che transiterebbero attraverso il territorio di Bagni di Lucca e della Valle del Lima, lungo strade già problematiche. Anche il gruppo di FDI ha ribadito la propria contrarietà. Prossimo passo il consiglio comunale, chiamato a riunirsi giovedì pomeriggio alle ore 18 per formalizzare la prima risposta al progetto richiesta dalla Regione Toscana entro il 18 febbraio.

Marco Nicoli