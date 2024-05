Impianto a Salanetti, ci siamo. Fumata bianca per il ricorso al Tar

Fumata bianca. Il Comitato "No Impianto pannoloni" a Salanetti ha depositato il ricorso al Tar contro l’iter che ne prevede la realizzazione entro il 2026. "Sono tante le persone che in queste ultime settimane si sono mobilitate per raggiungere questo traguardo – si legge in una nota del Comitato spontaneo - e finalmente la buona notizia è arrivata: è’ stato depositato al TAR il ricorso contro il provvedimento della Regione Toscana che escludeva dalla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) l’impianto per il trattamento dei pannoloni previsto in località Salanetti. Va avanti, quindi, in modo deciso l’azione di cittadini e comitati, sostenuta dal gruppo consiliare di minoranza de "La Porcari che Vogliamo", per bloccare l’iter di realizzazione dell’impianto sperimentale che dovrebbe sorgere a Capannori a ridosso del confine comunale di Porcari".

"La scorsa settimana e, per l’esattezza Giovedì 9 maggio, l’assemblea illustrativa svoltasi nell’ Auditorium di Porcari ha permesso di far conoscere alle molte persone intervenute, sia gli aspetti giuridici, sia il grave impatto ambientale del progetto. Previsti altri incontri informativi – spiega il Comitato -e i cittadini sono tutti invitati, per rendersi conto in prima persona della complessità della vicenda, perché è solo informandosi che si può capire quanto sia importante attivarsi in tutti i modi per sostenere questo ricorso. Siamo appena all’inizio e c’è ancora tanto lavoro da fare per contrastare la realizzazione di questa struttura. È essenziale continuare la raccolta firme e trovare un maggior sostegno economico, perché le spese da sostenere sono ancora molte. Ricordiamoci che, ad oggi, - chiosa il Comitato - nessuna amministrazione comunale si è schierata al nostro fianco, né quella di Porcari, né quella di Capannori. Per continuare a sostenerci ed essere informati potete contattarci all’indirizzo [email protected].".

La questione rimane aperta. Ancora in stand by invece il Comune di Porcari secondo cui mancherebbero alcuni elementi nella pubblicazione sul Burt e quindi ne attende l’invio per decidere successivamente come attivarsi, scegliendo tra Tar (con i nuovi termini a decorrere dalla conoscenza di tutti gli aspetti), oppure il ricorso al Presidente della Repubblica, dove il termine per la presentazione è di 120 giorni.

Massimo Stefanini