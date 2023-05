Impianti sportivi, criticità e proposte Si apre il seminario di Provincia e Coni

Un’occasione importante per fare il punto sulla situazione degli impianti sportivi del territorio provinciale, analizzando le situazioni critiche, gli aspetti gestionali da risolvere, le prospettive future sulla realizzazione di nuovi impianti dedicati allo sport in provincia. Questo l’obiettivo del convegno sull’Impiantistica sportiva che si terrà domani alle 9.30 nella sala Ademollo di Palazzo Ducale e che si prefigge di far interfacciare su questo tema, e sugli aspetti più strettamente tecnici, gli amministratori e i funzionari degli enti locali con il responsabile tecnico regionale del Coni. L’evento è organizzato dal Coni provinciale in collaborazione con la Provincia. Al seminario, dopo l’introduzione del presidente della Provincia Luca Menesini, interverrà il professor Andrea Pertici, ordinario dell’università di Pisa che affronterà la tematica della gestione di un impianto sportivo; l’architetto Gabriele Fiorentini, responsabile tecnico regionale del Coni Toscana. Daranno il loro contributo il dottor Gianluca Diotallevi dell’Istituto del Credito Sportivo che presenterà i prodotti del credito e l’avvocato Stefano Pellacani delegato del comitato provinciale in relazione alle novità introdotte dalla riforma dello sport.