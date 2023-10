Impegno per sociale, sanità e casa

Aree interne e sociale, entra nel vivo il progetto Proximity Care con cui la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca – attraverso uno stanziamento di 5 milioni tra 2021 e 2026 – ha consentito alla Scuola Sant’Anna di Pisa di formulare e sperimentare un modello sociosanitario per migliorare i servizi nella Valle del Serchio e nell’Alta Versilia e quindi contribuire ad arrestarne il lento (e grave di ripercussioni sociali come economiche) spopolamento. E’ già stato inaugurato ed è operativo un camper itinerante per gli screening oncologici, con risultati più che soddisfacenti.

In parallelo si sviluppano altre 10 linee di progetto (telemedicina, disagio giovanile, ecc.) per le quali c’è grande attesa e voglia di centrare risultati significativi. Contemporaneamente, prosegue anche il progetto “Abitare la Valle del Serchio“: si tratta di 39 interventi in 18 comuni per risolvere le emergenze abitative mediante il recupero di beni culturali ed immobili da destinare ad housing o a fini di pubblica utilità. Qui l’impegno della Fondazione Cassa ammonta a 3,7 milioni di euro che vanno a integrazione dei fondi (17 milioni) reperiti tramite il Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell’Abitare (PINQuA).