“Impegno per la città“. L’avvocato Marco Treggi in campo per Tomasi

Sarà, a sorpresa, il capolista a Lucca di "E’ Ora!", la lista civica a sostegno di Alessandro Tomasi, candidato governatore del centrodestra alle prossime elezioni regionali. Marco Treggi, noto avvocato cittadino, sceglie dunque l’impegno diretto in una competizione tutt’altro che facile.

Per lei è una prima volta: perché si è candidato?

"Ho lottato tutta la vita per tutelare i diritti delle persone, ho ancora due genitori che lavorano, una figlia avvocato, uno studente di giurisprudenza e l’altro che finiti gli studi universitari si sta immettendo nel mondo imprenditoriale. Ho sentito la necessità di mettermi a disposizione della mia città, provincia e regione per dare un futuro migliore ai giovani e agli anziani che sono una risorsa per le famiglie. Qui ci stiamo giocando come saranno i prossimi dieci anni. E’ ora di cambiare".

E perché proprio nella lista civica di Tomasi?

"Perché è un una persona per bene e concreta, si rimbocca le maniche a testa bassa e lavora per dodici ore al giorno ed è un capace amministratore. Credo che dopo 55 anni di governo del centro sinistra in Toscana sia necessario cambiare amministrazione. L’alternanza è il sale della democrazia ed il presupposto per un positivo rinnovamento. Tomasi lo ha dimostrato sul campo come sindaco di Pistoia amato da tutti".

Lucca capoluogo rischia di non avere nemmeno un consigliere: la sua candidatura è una risposta anche a questa esigenza di dare visibilità alla città?

"Certamente, Lucca deve essere rappresentata e le esigenze del suo territorio portate al centro della politica della Regione Toscana. Ho conosciuto bene e conosco bene a tutt’oggi i vari settori produttivi della nostra Provincia dal settore cartario alla produzione delle macchine da cartiera oltre al settore lapideo, calzaturiero e nautico. Oltre a sviluppare un turismo legato alla cultura e al territorio nostro bellissimo, occorre sviluppare anche la produzione che deve essere portata al centro della politica regionale in quanto costituisce una risorsa essenziale da tutelare e supportare perché crea posti di lavoro e benessere a tutto il territorio. La difesa dell’ambiente, la tutela dei nostri monumenti e la tutela e diffusione della cultura del territorio, a cui sono stato sempre legato avendo promosso molto iniziative culturali in tal senso, è per me imprescindibile".

Tre battaglie che è pronto a portare avanti in consiglio in caso di elezione…

"Bisogna partire dalle urgenze e dalle gravi criticità in cui oggi si trova la Regione. La sanità deve essere accessibile anche nei territori rurali e montani che caratterizzano la nostra Provincia, siamo in enorme ritardo sull’istituzione delle "case della salute" e quindi per i punti di primo soccorso per i codici bianchi e verdi per pazienti non critici e non urgenti e che devono essere aperti h24, occorre potenziare il territorio onde evitare che ci sia troppo afflusso al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Lucca. E’ stato un errore enorme aver archiviato il nuovo Ospedale Unico della Valle del Serchio, occorre potenziare i reparti di riabilitazione e dare più autonomia e risorse alle strutture provinciali, non è davvero più possibile attendere mesi per un esame strumentale o una visita, con ticket fin troppo cari. E’ necessario investire nella formazione dei giovani e portarli direttamente in azienda con contributi e sovvenzioni alle imprese, agevolare il passaggio dalle nostre università di eccellenza al mondo occupazionale ed evitare la continua migrazione all’estero dei nostri giovani".

Lucca rischia di perdere anche il controllo dell’acqua con lo smantellamento di Geal…

"Credo che l’azione portata avanti dall’amministrazione del sindaco Pardini e dalla maggioranza del consiglio comunale sia più che giusta".

Rifiuti: le aziende del territorio da anni lamentano una politica regionale decisamente inadeguata: qual è il suo giudizio? "Del tutto negativo e oggi aggravato ulteriormente dall’alleanza con i 5 stelle che hanno messo in discussione il piano dei rifiuti. Vanno realizzati gli impianti per essere autosufficienti".

Tomasi è dato largamente indietro nei sondaggi: cosa potrebbe ribaltare l’esito della partita?

"Ha dimostrato di essere vincente per ben due volte a Pistoia, città amministrata da settant’anni dalla sinistra. Andando in giro per Lucca e per la provincia vedo invece tanto entusiasmo nella lista civica "E’ Ora" e nel civismo anche nell’area del non voto. C’è un grande entusiasmo, siamo partiti tardi, ma si sta recuperando in modo esponenziale come fatto da Tomasi a Pistoia, è ora di cambiare".

Fabrizio Vincenti