Impegno Civico Lucca: Caschetti e Coerenza della Giunta Pardini

"Giunta Pardini, quale coerenza?" Se lo chiede Impegno Civico per Lucca che ricorda come nel 2019 i consiglieri di opposizione, alcuni di loro oggi assessori dell’amministrazione Pardini, commentando una foto dell’allora assessore Marchini – uno dei fondatori e consigliere di Impegno Civico per Lucca – insieme ad una funzionaria comunale, tuonavano sulla stampa "Il Comune viola le norme sui cantieri" perché senza caschetto.

"Peccato, però, che l’assessore e la funzionaria erano opportunamente all’esterno dell’area di cantiere – si legge in una nota di Impegno Civico – (si evince dalla foto non ritagliata che mostra la transenna posta all’inizio del cantiere) e, per l’esattezza, nel tratto che era attraversato quotidianamente dai residenti: quindi nella zona del piazzale perfettamente percorribile e agibile, non interessata dai lavori. L’assessore all’epoca chiese: quella dei consiglieri di minoranza era ignoranza o malafede!?".

"Oggi qualche assessore che accompagnavano il sindaco al sopralluogo di alcuni giorni fa sul cavalcaferrovia di viale Europa per la solita fotografia di gruppo – conclude la nota – hanno dimostrato che forse era malafede! La foto pubblicata sulla stampa fa vedere sindaco e assessori all’interno del cantiere senza alcuna dotazione dei dispositivi di protezione individuali imposti dalle normative vigenti".