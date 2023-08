“Impegnati a Risolvere i Problemi delle RSA di Lucca”

"L’amministrazione Pardini è impegnata fin dal suo insediamento a mettere mano al problema delle residenze sanitarie assistenziali, un capitolo del settore sociale del Comune di Lucca che sconta dieci anni di incuria totale". E’ quanto sottolinea l’assessore al sociale Giovanni Minniti (nella foto).

"La narrazione retorica secondo la quale 10 anni di amministrazione Tambellini avrebbero messo in ordine, dopo anni di malgoverno, il Comune di Lucca – aggiunge Minniti – si infrange contro la realtà delle RSA comunali, strutture su cui non si è fatto nulla – se non rimandare e prorogare – sulle quali non si sono investite risorse né progettato interventi. Possiamo dire chiaramente che siamo all’anno zero e l’amministrazione Pardini si trova oggi a fare fronte alle tante criticità di strutture storiche e obsolete per gli standard regionali tanto da non poter più essere accreditabili, dal novembre 2024 - senza interventi imponenti. L’opposizione attuale che ha governato 10 anni ha il coraggio – ma sarebbe bene dire la sfacciataggine – di dichiarare che è grazie al suo stimolo se si sta muovendo qualcosa nel tentativo di nascondersi e celare dietro una cortina fumogena quelle che sono responsabilità gravi difficilmente dissimulabili".

"In questi pochi mesi, il Comune si è accollato la responsabilità di una prima proroga necessaria a non interrompere i servizi, e sta progettando un futuro con soluzioni strutturali e di ampio respiro, attraverso una revisione complessiva della residenzialità e semi – residenzialità per anziani non autosufficienti: una risposta integrata e sinergica ai bisogni di famiglie e anziani, anche alla luce del passaggio delle funzioni alla Zona distretto della Piana di Lucca – Asl Toscana Nord Ovest. Dopo aver risolto il gravissimo problema delle quote sociali, che si traduceva nell’impossibilità per l’utenza, specie quella economicamente più fragile, di accedere alle strutture residenziali, l’amministrazione comunale ha formato un gruppo di lavoro che sta lavorando alla consultazione preliminare di mercato che permetterà di acquisire proposte concrete da operatori economici di settore e individuare il percorso più veloce e pratico per superare strutturalmente le criticità delle Rsa".