Impariamo a scendere dall’auto

Francesco

Meucci

Difficoltà che impongono una sola strada: procedere sperimentando tentando di mediare fra i tanti e diversi appettiti. E se l’esperimento – perché di questo si tratta

– di piazza Santa Maria sortirà l’effetto desiderato, lo sapremo solo fra qualche settimana. Di certo, sin da ora sappiamo che tutti contenti non potrà fare; anche se un buon metodo per farlo comprendere e accettare sarebbe quello di provare a spiegarlo in modo chiaro e coerente, considerando che interessa in massima parte i frequentatori dei locali della movida. Delle belle pubblicità in cui si dice in modo esaustivo che è indispensabile iniziare a considerare un futuro dove i mezzi privati dovranno circolare il meno possibile, soprattutto nei centri

storici ad alto pregio come quello lucchese. Ne va della qualità della vita di tutti, non solo di chi il centro lo vive ma anche di chi ne trae profitto: inutile nasconderselo, meno macchine ci sono meglio si sta. Ne sono consapevoli tutti, a partire dai giovani che però – bontà loro – alle volte hanno un po’ troppo il sedere pesante e fanno fatica a scendere dalla macchina. Ecco, invece, adesso è bene che anche loro imparino a farlo.