Impariamo a guardare la realtà

Francesco Meucci

Sono argomenti di cui si parla poco – senz’altro comunque meno di quanto dovremmo – e che affrontiamo malvolentieri. Mettono di fronte chi siamo (o chi crediamo di essere) con le speranze spezzate di chi preferiamo non guardare, volgendo lo sguardo altrove. Onore, dunque, a chi ogni giorno dedica un pezzo della propria esistenza per aiutare il prossimo a costruirsi un futuro migliore. E anche a chi, come l’arcivescovo Paolo Giulietti, ha il coraggio di prendere il toro per le corna e di rimettere il discorso sulla tanto dibattuta “denatalità“ nei binari giusti. Di figli se ne fanno sempre meno perché i figli sono “roba da ricchi“. E in un Paese che ogni giorno diventa sempre più povero è naturale che si nasca sempre di meno. Una semplice equazione, una legge matematica, una regola economica di quelle che ogni giorno ci propinano i nostri governanti quando toccano questo argomento invece che dire la semplice verità: per aiutare i giovani a fare figli servono posti di lavoro stabili ed equamente retribuiti, case e coesione sociale. Quella stessa che la Caritas e in generale il mondo del volontariato cerca di cucire insieme a dispetto di chi se ne frega, tira innanzi e si nasconde dietro un dito.

