Imparare a potare e innestare

Al vivaio "La Piana" di Camporgiano , sabato 2 marzo, a partire dalle ore 9, a cura dell’Unione Comuni Garfagnana, in collaborazione con l’Associazione Nazionale Città del Castagno e l’Associazione Castanicoltori della Garfagnana, si terrà una giornata di informazione e di insegnamento pratico di potatura e innesto su fruttiferi e castagno, aperta a tutti gli appassionati di arboricoltura. Per iscriversi al corso contattare il numero 333 3119780. " Si tratta di un corso formativo- spiega il presidente dell’associazione Nazionale Città del Castagno Ivo Poli – con lezioni teoriche in aula e dimostrazioni pratiche sul campo. A partire dalle ore 9, i partecipanti si incontreranno presso il vivaio per assistere alla parte teorica del corso. Gli esperti forniranno loro spiegazioni di base su come è fatta una pianta, passando in rassegna le parti di cui è composta ed avvalendosi di slide per un approccio divulgativo alla materia. Alle ore 12.30, quindi, la pausa pranzo. Il corso riprenderà poi nel pomeriggio con la parte pratica, dove si cercherà di applicare dal vivo le nozioni teoriche assimilate la mattina". Approfittando del periodo dell’anno indicato per le potature (primi di marzo), i partecipanti al corso potranno fare domande ed ovviamente provare sugli oltre 500 alberi da frutto presenti e conservati presso il vivaio di Camporgiano".

Dino Magistrelli