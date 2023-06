Immobile Ce.Se.Ca., ci siamo Termine lavori entro fine giugno Poi un bando per l’assegnazione

Nuova vita per la palazzina Ce.Se.Ca.. I lavori per la ristrutturazione dell’immobile di proprietà comunale denominato ex Ce.Se.Ca situato in via di Piaggiori Basso a Segromigno in Monte, che sarà adibito dal Comune a sede di un centro del riuso di apparecchiature elettriche ed elettroniche, saranno completati entro la fine di giugno e presto tornerà quindi ad essere fruibile. Per questo l’amministrazione comunale ha pubblicato un avviso pubblico per la gestione dello spazio, tramite cessione in comodato d’uso gratuito della porzione dell’edificio che ospiterà il centro del riuso delle apparecchiature elettriche ed elettroniche, costituita dal primo e secondo piano e da una parte del piano terra.

"I lavori in corso per riqualificare e rendere fruibile una parte dell’immobile ex Ce.Se.Ca sono in fase di ultimazione - afferma l’assessore all’ambiente, Giordano Del Chiaro - e con la pubblicazione di questo avviso ci avviciniamo all’apertura del Centro del Riuso di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Un nuovo centro che andrà ad arricchire l’importante rete municipale del riuso del nostro territorio". I lavori hanno riguardato l’impiantistica, l’adeguamento dell’impianto elettrico, mediante la posa di nuovi cavi elettrici, la sostituzione di prese ed interruttori e la sostituzione di quadri elettrici non a norma, oltre al rifacimento dell’impianto di riscaldamento con la dismissione dell’ormai vetusto impianto esistente e la realizzazione di un nuovo impianto a pompa di calore. Si è anche proceduto al rifacimento dei bagni esistenti con adeguamento ai fini dell’accessibilità e alla modifica della scala esterna di accesso al piano primo ai fini di un suo adeguamento alla normativa antincendio. Di prossima realizzazione anche un ascensoremontacarichi, per permettere l’accesso e la fruizione dei locali del primo piano, anche a persone con ridotta capacità motoria.

Installata, inoltre, una tettoia con struttura leggera sul pianerottolo di accesso al primo piano del fabbricato. Sono state anche ritinteggiate le pareti esterne e sostituita la pavimentazione al primo piano dell’immobile. Le domande debitamente compilate e firmate, dovranno pervenire improrogabilmente al Comune di Capannori in busta chiusa e sigillata mediante posta celere o consegna a mano all’Ufficio Protocollo del Comune (Piazza Aldo Moro) entro il 23 luglio 2023.