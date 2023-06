Imballaggi Il ‘no‘ di aziende e sindacati

Un secco "no" sulla proposta di revisione della normativa a livello europeo sugli imballaggi, arriva con una presa di posizione univoca che vede la firma congiunta di Assocarta, Assografici, Cgil-Slc, Fistel-Cisl e UilCom. Segue solo di pochi giorni il convegno che si è svolto a Lucca e promosso da Confindustria Toscana nord nel quale sono state sviscerate tutte le perplessità in merito alla norma che vedrebbe privilegiare il riuso al riciclo. "La proposta di revisione della normativa imballaggi, così come ad oggi formulata – si legge in una nota congiunta – appare non corretta sotto il profilo dello strumento e dei contenuti; Commissione, Parlamento e Consiglio stanno discutendo la revisione della normativa degli imballaggi: l’Italia può e deve giocare una partita di tutto rilievo, in considerazione degli obiettivi già raggiunti in materia". Secondo sindacati e associazioni di Confindustria, "la proposta di revisione sarà un regolamento, in quanto tale immediatamente applicabile in tutti i Paesi membri, ma non tiene ad oggi conto delle differenze tra i vari Paesi, anche in termini di raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio. La Commissione si pone l’obiettivo di ridurre gli imballaggi e i prodotti monouso, a prescindere dalla loro funzione d’uso, come la lotta allo spreco alimentare, la tutela della sicurezza e della salute dei consumatori e dell’integrità dei prodotti, e dalle motivazioni economico e sociali che ne determinano l’immesso in consumo".

Mau.Guc.