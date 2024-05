"Imago Dei". Nostri Balestrieri escono vittoriosi

La terza edizione è quella del riscatto per i Balestrieri lucchesi che nell’ambito del "Tributo al Volto Santo" hanno vinto la disfida battento gli amici di Sansepolcro che, nella classifica generale, erano avanti di due posizioni avendo vinto la prima e la seconda edizione. La disfida è andata in scena domenica 12 maggio, in una splendida giornata di sole, quando si è svolto il terzo "Tributo al Volto Santo" che ha visto sfidarsi appunto per la conquista dell’ambito Trofeo “Imago Dei” le città amiche di Lucca e Sansepolcro.

La mattina, percorrendo le principali vie cittadine, le Compagnie si sono recate con i rispettivi cortei di Musici, figuranti e armati, al Duomo di San Martino, dove alle 10.30 hanno assistito alla celebrazione religiosa conclusasi con la donazione di tre ceri artistici alla Sacra immagine del Volto Santo, icona che accomuna le due città e della quale è in corso l’opera di restauro per il Volto Santo lucchese. I cortei della Compagnia Balestrieri Lucca, della Società Balestrieri Sansepolcro e Sbandieratori città di Lucca, dopo una breve esibizione, si sono schierati per ritornare alle rispettive sedi, circondati dai numerosi turisti incuriositi e attratti dai magnifici costumi in sfilata.

Nel pomeriggio, alla presenza di Sua Eccellenza Monsignor Paolo Giulietti, si è disputata la gara di tiro con la balestra “Trofeo Imago Dei”, che ha visto i balestrieri della Compagnia della nostra città aggiudicarsi la vittoria con un punteggio finale di 6 a 5 sui balestrieri Biturgensi, risultati vittoriosi nelle due precedenti edizioni, accorciando così la distanza sul 2 ad 1 nella classifica generale. La premiazione è stata effettuata, oltre che da Monsignor Paolo Giulietti, dal delegato alle tradizioni storiche del Comune di Lucca, Lorenzo Del Barga, e per il Comune di Sansepolcro dal consigliere Giuliano Del Pia. L’appuntamento è fissato alla prossima edizione, che si terrà a maggio 2025 nella città di Sansepolcro. Ora il Trofeo per un anno rimarrà a Lucca per poi essere portato nel 2025 a Sansepolcro nell’attesa della sfida.