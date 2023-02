Illuminazione pubblica, partiti i lavori a Pariana

Torna la luce nelle strade di Pariana. Dopo il black out che aveva colpito nei giorni scorsi alcune delle principali vie della zona, l’amministrazione comunale di Villa Basilica annuncia un intervento che verrà a ripristinare i punti luce in tempi rapidissimi, riportando il senso di sicurezza in molti cittadini, grazie a impianti di illuminazione più efficienti. "L’illuminazione pubblica è un tema molto importante e molto sentito - commenta il vicesindaco Giordano Ballini - , sul quale prestiamo sempre tanta attenzione. L’intervento di Pariana ci ha imposto rapidità: l’impianto della frazione era stato danneggiato e diverse strade sono rimaste al buio. Ci siamo attivati immediatamente e il nostro ufficio tecnico ha terminato l’iter necessario all’avvio dei lavori in tempi davvero record".

Già partiti quindi i lavori che rimetteranno a nuovo l’impianto di illuminazione, e doteranno il paese di nuovi lampioni e nuove lampade a led, per un investimento complessivo di quasi 70mila euro. A corredo dell’intervento di Pariana, l’amministrazione comunale informa di aver inoltre predisposto un piano per la manutenzione straordinaria, proprio a beneficio dell’illuminazione pubblica, anche nelle altre frazioni del territorio per un importo complessivo di 16mila euro. Gli interventi andranno a risolvere molte delle problematiche esistenti, alcune delle quali segnalate in diversi episodi dagli stessi cittadini, garantendo così maggiore sicurezza per i residenti e per garantire anche una più serena circolazione stradale nelle ore serali e nei pomeriggi d’inverno.

Diverse le zone interessate che vanno da Villa Basilica in via Stefano Franchi, all’area di parcheggio delle scuole; dal Pracando lungo un tratto di via delle Cartiere, fino ad alcune aree dell’altopiano delle Pizzorne: in via dell’Osteria e via Abeti dei villesi. Infine, manutenzioni straordinarie anche a Boveglio, in località "La torre" dove sarà ripristinato il punto luce che già da tempo ha dato problemi.