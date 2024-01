Illuminazione pubblica. Nuove polemiche

Il gruppo di minoranza "Verso Scelte Nuove" nel consiglio comunale di Castelnuovo, con Silvia Bianchini, Stefano Coli, Graziano Marchetti e Maristella Radicchi, riporta l’attenzione sulla rimodulazione del contratto dell’illuminazione pubblica. "Rimodulare il contratto – affermano i consiglieri del gruppo "Verso Scelte Nuove" – non è vantaggioso, come sostiene la maggioranza, ma soltanto indispensabile per evitare un esborso che avrebbe inciso sulle casse del Comune per l’anno 2023. Nella risposta non si menziona un solo aspetto positivo per cui si possa sostenere che sia vantaggioso pagare per vent’anni 145mila euro ogni anno per un contratto quantificato per il primo lotto in 783mila e 564,52 euro compresa manutenzione". "Perché- continua il gruppo di minoranza – non viene spiegato, ad esempio, che gli interventi non sono ancora stati fatti al cento per cento? Che non sono ancora portati avanti i lotti successivi al primo? Forse non sono convenienti? La maggioranza ha ricordato che all’interno dell’accordo è stata affidata alla Cpm Gestione Termiche Spa, cioè il partner privato, anche la parte manutentiva dell’impianto di illuminazione pubblica. Visto che ci sono alcuni punti luce spenti già da tempo chiediamo a tutti i cittadini di utilizzare i canali per segnalazioni guasti".