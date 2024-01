Illuminazione pubblica a società privata. Critiche della minoranza

Il gruppo di minoranza comunale di Castelnuovo, con Silvia Bianchini, Stella Radicchi, Stefano Coli, Graziano Marchetti (Foto), interviene in maniera critica sulla scelta effettuata quattro anni fa dall’Amministrazione comunale, guidata dal sindaco Andrea Tagliasacchi, di cedere la gestione della illuminazione pubblica ad una società privata, sottolineando la grande spesa a cui è andato incontro il Comune per questa scelta. "Questa operazione- scrivono i quattro consiglieri di minoranza-, quantificata come da contratto per il primo lotto in 783.564,52 euro, nel 2019 ha impegnato il Comune con un canone annuale di 140 mila euro per la durata di 14 anni, per un totale di 1.960.000 euro. Accendere un mutuo in più rispetto a quelli fatti in questi anni, ci sarebbe sicuramente costato di meno. Lavori peraltro, che ad oggi non sono ancora del tutto ultimati.

L’amara sorpresa è arrivata al momento il ricalcolo del Canone in base agli indici Istat per l’anno 2022, cosa che sicuramente avrà fatto pentire la maggioranza della scelta fatta". "Infatti, come da deliberazione della Giunta comunale n. 150 del dicembre scorso- continua la minoranza-, il canone dell’anno 2022, adeguato agli indici Istat previsti nel contratto di concessione, è risultato essere dell’importo di 290.978,81 euro più Iva, in pratica il doppio di quanto preventivato. Ovviamente l’Amministrazione comunale non potendo sostenere un esborso di questo tipo, ha chiesto ed ottenuto una rimodulazione del contratto, ottenendone il prolungamento per altri 6 anni, portandolo dunque da 14 a 20, con un canone annuo di 145 mila euro, per un totale, nell’arco di 20 anni, di 2.850.000 euro. Insomma un bel regalo per tutti noi cittadini".