Il vintage che non ti aspettavi. Vinokilo fa tris al Real Collegio

Unisci risparmio, ecologia e grandi marche che possono arricchire il guardaroba in modalità low cost, e il gioco è fatto. Non è un caso se Vinokilo, in qualunque città, generi code. E dopo Firenze, Bologna e molte altre, l’evento per gli amanti del vintage sbarca a Lucca, nelle sale del Real Collegio, dal 22 al 24 settembre.

“Sarà un’esperienza di shopping sostenibile senza eguali - promettono gli organizzatori - . Si possono scoprire articoli vintage unici provenienti da tutta Europa mentre si ascolta musica fantastica e si sorseggia del buon vino“. Bisogna prenotarsi, i biglietti sono gratuiti fino a esaurimento poi si paga 3 euro. Il prezzo al chilo di vestiti vintage è di 50 euro il primo giorno e 45 il secondo.

“Siamo la più grande vendita di vestiti d’Europa - così i referenti - , con vestiti vintage di alta qualità e marche famose (dagli anni ’60 agli anni 2000) e tutte le taglie a disposizione dalla XXS alle Plus sizes. Non c’è da precupparsi se non si è i primi a entrare, gli abiti non mancano, li ricarichiamo in continuazione. Il nostro obiettivo è di affrontare il tema della sostenibilità in ogni ambito“.

Infatti l’invito, e l’occasione di ulteriore risparmio, è quella a portare in negozio vestiti che non si mettono più. In base alla quantità donata ci sarà uno sconto sui nuovi acquisti di 4 euro per ogni chilo donato. Ci sono delle condizioni da osservare però: gli abiti consegnati devono essere in buonoottimo stato, lavati, niente intimo né accessori né scarpe, e neanche marche del fast fashion. I biglietti si acquistano online (https:vinokilo.events) o all’ingresso del Real Collegio in questo caso con un piccolo supplemento, i bambini sotto i 12 anni entrano senza ticket. Gli orari sono dalle 12 alle 20 nella prima giornata di venerdì 22, dalle 10 alle 20 sia sabato 23 che domenica 24.

Per il momento ci sono ancora opportunità di biglietti gratuiti, a seconda di giorni e orari. “Oltre a grandi abiti e buon vino - così gli organizzatori - i nostri eventi di kilo sale ospitano collaborazioni con creatori, venditori e narratori locali in ogni città che visitiamo. Sarà possibile scoprire una serie di collaboratori ovunque andiamo, che offrono idee ed esperienze uniche a ogni evento, come conferenze e pannelli educativi, bancarelle di piccole imprese, prelibatezze locali, mostre d’arte“.

