Il vino della Piana sbaraglia la Borgogna. Vittoria incredibile per il territorio

Come se il Montecarlo, nel calcio, avesse battuto la Nazionale transalpina di calcio di Mbappè 2-0. Stesso risultato, fatte le debite proporzioni, si è verificato nel gradimento dei vini. Il clamoroso esito, nella sfida sullo Chardonnay, si è registrato al Desco a Lucca, dove durante una degustazione cieca, dove chi assaggia non conosce l’etichetta, si è arrivati a questo imprevisto responso. Vino uguale Borgogna è una equazione consolidata, con bottiglie che possono costare anche 100 euro l’una. La gara è nata da una idea di Olimpia Bertolucci della delegazione lucchese di AIS, acronimo di Associazione Italiana Sommelier, della Toscana la quale spiega: "L’idea poteva sembrare azzardata, come a dire sconfitta sicura e invece è arrivato un trionfo. Tre vini italiani, due montecarlesi, "Tenuta Lo Sgretoli" (che ha battuto Denogent Macon), "Montechiari" (pareggio con Pierre Morey di Mersault) e uno delle colline lucchesi, "Terre del Sillabo" di Giampi Moretti che ha avuto la meglio su Jean Collet, Chablis".

Insomma, come quando nel calcio si battono gli inglesi che lo hanno inventato. Il responso del pubblico si è rivelato sorprendente, nemmeno l’inguaribile ottimista Gino "Fuso" Carmignani, presidente dei vini Doc di Montecarlo, avrebbe immaginato tanto. Senza dubbio una bella soddisfazione e una vetrina di assoluto rilievo per Montecarlo e i suoi vini, sempre più apprezzati. Massimo Stefanini