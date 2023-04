Il “viaggio“ della Liberazione Passeggiata sotto la pioggia

Un 25 aprile diverso, da ormai tanti anni a questa parte, nel comune di Barga dove oltre alle classiche cerimonie istituzionali, si sono tenute anche tante iniziative collaterali e sicuramente ricreative. Tra queste il ritorno della Passeggiata della Libertà che da Piazzale Matteotti ha raggiunto, con una partecipazione davvero numerosa di gente, il paese di Sommocolonia lungo l’antico tracciato della mulattiera che sale ripidamente nell’antico borgo collinare. Sommocolonia è di sicuro luogo simbolo della storia della resistenza e della liberazione barghigiana a causa della tragica e sanguinosa battaglia che qui si combatte nel 1944. In tanti così, sia a piedi che con mezzi propri, hanno poi raggiunto il paese dove ad attendere tutti sono state le accoglienti "piazzette" gastronomiche: la polenta dei Polentari di Filecchio, la porchetta dell’Arsenale Agri ristoro della famiglia Casci; pizza cotta al momento con il forno semovente che a Sommocolonia ha recato l’attivissimo gruppo dei "Balordi" ed infine pasta fritta e bomboloni a cura dell’associazione ricreativa Sommocolonia.

Sommocolonia è stato anche il cuore delle celebrazioni istituzionali con la deposizione di corone di alloro al monumento che a Monticino ricorda i partigiani caduti il 26 dicembre del 1944, ed anche l’eroico sacrificio de tenente afro americano John Fox, morto per aver chiesto di dirigere sulla sua postazione il fuoco dell’artiglieria amica per fermare l’avanzata tedesca. Una corona di alloro è stata deposta anche al monumento ai caduti in piazza della chiesa, alla presenza della banda Luporini di Barga che ha accompagnato l’intera cerimonia. Come detto a Sommocolonia tanta e tanta gente, in una giornata che purtroppo è stata rovinata in parte nel pomeriggio da un forte temporale. Per il resto tutto bene; con una celebrazione del 25 aprile piena di gente, di colori e di momenti di adeguato ricordo e sottolineatura di una festa importante per la Nazione. Una festa che oggi, ha detto la sindaca Caterina Campani, "deve essere di esempio per sottolineare anche la voglia ed il messaggio di pace".

Luca Galeotti