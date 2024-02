Il Vagli ferma il Casciana Poggio. Valfreddana, doppietta di Gentile. Quarta giornata: il programma delle partite per i gironi A e B

Il mercoledì di recupero nel campionato di Terza categoria ha visto nel girone A lo Sporting Vagli battere il Casciana Poggio per 3 a 2. Per il Vagli doppietta di Franchi e gol di Mori, per gli ospiti non sono bastate le reti di Bertoncini e Salotti. Il Vagli sale così a quota 12 in classifica, mentre il Casciana Poggio rimane fermo a 29. Nel girone B successo esterno per 2 a 1 del San Lorenzo, con le reti di Danesi e Della Mora, sul Retignano che ha accorciato con Ulivi. Pareggio 1 a 1 tra Stiava e Atletico Marginone, con i lucchesi che segnano con Tamberi. Vittoria casalinga per il Valfreddana 2 a 1 con la doppietta di Gentile sulla Calcistica Popolare Trebesto. Domani si giocheranno le gare della quarta giornata. Nel girone A anticipo questa sera alle 20.30 tra Filicaia Diavoli Rossi e Cascio. Domani alle 14.30 Ligacutiglianese-Baston Villa Qrv, Atletico Fornoli-Pieve San Paolo, Atletico Castiglione-Villa Basilica, Casciana Poggio-Lucca Ovest e Sporting Vagli-Lammari. Nel girone B invece diversi i posticipi. Domani intanto alle 15 si disputeranno Retignano-Sporting Forte dei Marmi, Sant’Alessio-Morianese, Spianate-Vorno e Valfreddana-Atletico Marginone, alle 15.30 Calcistica Popolare Trebesto-Aquila Sant’Anna. Lunedì alle 20.30 Farneta-Veneri, Stiava-San Lorenzo e alle 21 Bargecchia-Folgore Segromigno Piano. Mercoledì di nuovo in campo questa volta per la finale di Coppa Provinciale tra Atletico Castiglione-Sporting Forte dei Marmi, fischio d’inizio alle 15 allo stadio di Marlia.

Alessia Lombardi