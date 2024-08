Il turista ‘speciale’. Tajani visita la mostra. Riconoscere le Mura: "Molto interessante"

Turisti speciali in città. Ieri mattina, a visitare la mostra multimediale "Riconoscere le Mura", c’era il vicepremier e Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Antonio Tajani. Ad accoglierlo al baluardo Santa Croce, oltre alla deputata azzurra e vicesegretaria di Forza Italia, Deborah Bergamini; il sindaco di Lucca Mario Pardini, l’assessore al turismo Remo Santini e il gruppo di Forza Italia della Provincia di Lucca.

"La mostra – ha commentato il Ministro dopo una breve visita guidata, alla quale ha fatto da ‘Cicerone’ la curatrice Roberta Martinelli - racconta la storia di Lucca ma fa anche capire, con un numero ridotto di pannelli, quale era la mentalità che regnava in questa città, quali sono stati i cambiamenti e cosa hanno rappresentato queste Mura arrivate fino ai giorni nostri. Una mostra molto interessante – ha concluso il Ministro - Bello vedere Mura così lunghe e integre, per il turista è una rarità che merita di essere valorizzata e ricordata".

Prima della mostra, Tajani ha anche fatto visita alla sede di Confindustria, rassicurando gli industriali su temi piuttosto ‘caldi’: "Ho ascoltato le loro istanze che riguardavano soprattutto temi europei legati al ‘green deal’ ma anche temi italiani legati al commercio internazionale e export – ha detto - La nuova commissione europea avrà una politica diversa rispetto a quella passata, anche perché ci sarà una maggioranza di commissari del Partito popolare europeo e anche i contenuti del programma illustrato dalla von der Leyen in parlamento – ha aggiunto - vanno nella direzione di una neutralità tecnologica, di una revisione delle norme che riguardano la costruzione di auto non elettriche, così come delle misure sul packaging. La proposta deve essere rivista nel 2026, quindi c’è da ben sperare e da andare avanti anche per quanto riguarda l’industria cartaria di questa città".

"Abbiamo già ottenuto buoni risultati - ha concluso – e credo che potremmo continuare a bloccare una proposta di normativa dissennata. Per quanto invece riguarda il tema del costo dell’energia, ho ribadito quale è la nostra posizione a favore del nucleare quindi anche la possibilità di procedere ad un mercato europeo dell’energia, sperando che gli altri paesi accettino le nostre proposte. Questo significherebbe rendere più competitivo il nostro sistema imprenditoriale".

La visita lucchese di ieri mattina è stata anche una buona occasione per fare il punto sulle questioni di stretta attualità come la guerra in Medio Oriente.

"La posizione dell’Italia è sempre la stessa: noi lavoriamo per la pace – ha commentato il Ministro - per il cessate il fuoco a Gaza e per la liberazione degli ostaggi, affinché si possa iniziare a pianificare un percorso che porti al riconoscimento reciproco di due popoli e due Stati. Viste le tensioni con l’Iran dobbiamo impedire che ci sia una escalation che provochi a una guerra vera e propria nella regione mediorientale, e noi stiamo lavorando per scongiurare questo pericolo, in contatto con il G7, con l’Unione europea ma soprattutto con i nostri interlocutori e partner dell’area mediorientale come Giordania, Egitto, Emirati, Quatar, Arabia Saudita e naturalmente Israele. Il nostro lavoro è quello di essere portatori di pace, abbiamo il contingente italiano dell’Unifil che sta tra Hezbollah e Israele e svolge anche lì una missione di pace. Il nostro obiettivo, ripeto, è quello".

Giulia Prete