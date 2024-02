Il turismo ecosostenibile. A confronto sui nuovi progetti

Nel prossimo fine settimana appuntamento nel Comune di Fabbriche di Vergemoli, dove si terrà la presentazione di nuovi progetti studiati per il potenziamento del settore turistico della Garfagnana. Conclusioni scaturite dagli studi condotti dai corsisti dell’Executive Master in Management dello sviluppo turistico territoriale. Gli allievi dell’Executive Master, promosso dalla Fondazione Campus, si sono preparati per mesi con il supporto di professionisti del settore turistico, imprenditori, travel designer, esperti di comunicazione, funzionari e ricercatori universitari, avendo l’opportunità di affrontare tematiche come la mappatura geografica del territorio, l’overtourism e il destination management, la gestione dei flussi turistici e il destination marketing, tra gli altri.

A conclusione del percorso, nel laboratorio pratico organizzato nella sede comunale di Fabbriche di Vergemoli, potranno rappresentare quanto appreso del territorio e delle sue potenzialità. L’appuntamento si snoderà su due giorni, con inizio previsto per venerdì 23 febbraio, giornata durante la quale i corsisti si sposteranno in vari punti di particolare interesse dell’ambito comunale di Fabbriche, visitando l’Eremo di Calomini, la Grotta del vento e i caratteristici borghi di Fornovolasco e Fabbriche di Vallico, tra gli altri. Sabato 24 poi, dalle 9.30 alle 12, i corsisti presenteranno finalmente i propri progetti nella sala consiliare, confrontandosi sia con le istituzioni sia con le realtà turistiche del territorio, partendo da idee totalmente fondate sul registro del potenziamento ecosostenibile del settore turistico in Garfagnana.

I lavori saranno coordinati da Enrica Lemmi, direttrice del Master, docente ordinario di geografia all’università di Pisa e direttrice dell’Accademia del turismo alla Fondazione Campus. "Si tratta di un evento - commentano dall’amministrazione comunale - che speriamo possa essere un inizio di un percorso innovativo; la scintilla per la messa in pratica di nuove soluzioni che sostengano la crescita dell’offerta turistica garfagnina, valorizzandone i suoi innumerevoli punti di forza". "La Garfagnana ha un enorme potenziale inespresso e - aggiunge il sindaco Michele Giannini - , grazie anche a questo tipo di iniziative, possiamo cominciare a costruire sin da ora un futuro sempre più luminoso per la nostra terra. Siamo orgogliosi di ospitare l’evento della Fondazione Campus, perché è così, mettendo in campo le migliori menti a nostra disposizione, che possiamo porre le basi per un’innovazione ponderata, che rispetti il territorio generando al contempo nuove opportunità di lavoro".

Fio. Co.