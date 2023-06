Il tumore fu causato dall’amianto

Fu l’esposizione all’amianto a causare il tumore al colon di un 72enne lucchese, operaio in pensione, che vinto una lunga battaglia con l’Inail iniziata nel 2018. L’uomo aveva lavorato fino al 2011, prima come manovale, poi come saldatore tubista. A renderlo noto è Epaca Pisa, l’ente di patrocinio e assistenza per i cittadini e l’agricoltura di Coldiretti che aveva presentato il 31 maggio 2018 per conto dell’anziano lucchese la richiesta di malattia professionale per tumore al colon retto determinato da esposizione all’amianto ed è stato assistito dall’avvocato Claudia Bacci. Alla pratica, rigettata in prima istanza dall’Inail, spiega una nota di Coldiretti, "era stata presentata opposizione amministrativa e la conseguente causa civile depositata nel marzo 2020: la sentenza del tribunale di Lucca dello scorso 24 febbraio ha dato ragione al 72enne lucchese a cui è stata riconosciuto l’indennizzo per malattia professionale da esposizione ad amianto conseguente all’attività lavorativa, con una decisione che andrà a formare la giurisprudenza in materia e che potrà servire ad altre persone in casi analoghi". Per Coldiretti sono in aumento "le denunce in Toscana: nei primi 11 mesi del 2022 il numero di richieste è schizzato del 12,3,% il 23% in più".