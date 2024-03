"Il Trovatore" . Verdi “insegna“ a grandi e piccoli

Sono due le proposte tematiche che corredano e impreziosiscono le recite dell’opera “Il Trovatore“ di Giuseppe Verdi, ultimo titolo della stagione lirica 2023-2024 in programma al Teatro del Giglio il 15 e 17 marzo prossimi: una rivolta a tutto il pubblico, l’altra dedicata specificamente ai bambini dai 6 ai 12 anni. Nel corso del primo appuntamento (venerdì 15 marzo ore 18 – ridotto del teatro) il maestro Mario Menicagli spiegherà, in una conversazione fuori dagli schemi, uno dei libretti più ostici della storia della lirica italiana nel suo intervento dall’accattivante titolo “Vi racconto Il trovatore in 18 minuti”; al termine della coinvolgente presentazione, Stefano Monti, regista, costumista e scenografo, incontrerà il pubblico per raccontare i segreti e le sfide di questo allestimento da lui firmato.

Domenica 17 marzo (ore 16 – 19) sarà la volta di uno speciale appuntamento laboratoriale dedicato questa volta ai più piccoli dai 6 ai 12 anni, programmato al Teatro San Girolamo in contemporanea con la seconda recita di Trovatore. Lorenzo Giossi (regista, scenografo e formatore) ed Elisa Benadduce (soprano e formatrice) accompagnano i più giovani nel mondo dell’opera: attraverso attività interattive, con la presentazione dei segreti del canto lirico e dei mestieri del palcoscenico, si compirà un viaggio appassionante alla scoperta de Il trovatore di Verdi che farà costruire, cantare e divertire, mentre contemporaneamente sul palco del Giglio si svolge la recita e i grandi sono a teatro.

Per iscriversi al laboratorio è necessario prenotarsi alla biglietteria del Teatro del Giglio (aperta al pubblico dal mercoledì al sabato con orario 10.30-13 e 15.30-18 e un’ora prima di ogni spettacolo - tel. 0583.465320 – email:

[email protected]). Il laboratorio è gratuito per i bambini degli abbonati alla lirica sul turno domenicale (turno B); per tutti gli altri il costo è di 5 euro. Si accettano fino a un massimo di 25 iscrizioni.