Il Trofeo senza fine per il vincitore sarà sul treno Swing con le autorità

Il Trofeo Senza Fine, destinato al vincitore del Giro d’Italia 2023, viaggerà oggi su un treno Swing del Regionale di Trenitalia tra Bagni di Lucca e Lucca. Durante il viaggio, il treno, con una livrea rosa in onore della prestigiosa gara ciclistica italiana, affiancherà i ciclisti impegnati nella decima tappa da Scandiano a Viareggio nella tratta ferroviaria tra Bagni di Lucca e Ponte a Moriano attraversando lo spettacolare Ponte del Diavolo. A bordo treno saranno presenti Marco Trotta, Direttore Regionale Toscana Trenitalia, Ermanno Russo, Responsabile Commerciale Dbr Trenitalia, Paolo Michelini sindaco di Bagni di Lucca, Giovanni Minniti, vicesindaco di Lucca, Stefano Baccelli (in foto), assessore regionale a Infrastrutture e trasporti e il Governatore Eugenio Giani. Alle 14.35 partenza del treno Swing con livrea speciale e Trofeo senza fine del Giro d’Italia: arrivo alle 15.10 alla stazione di Bagni di Lucca da dove ripartirà alle 15.40, touch point tra treno Swing e gruppo dei ciclisti in gara lungo la tratta Bagni di Lucca-Lucca e, alle 16.50, arrivo alla stazione di Lucca.