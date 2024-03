"Il traffico migliorerà del 100%". Buchignani plaude all’opera

Non possono che essere entusiastici i commenti di sindaco e assessore per i lavori di realizzazione del sottopasso ciclopedonale della stazione. Un’opera portata avanti nel concreto dalla giunta Pardini, ma che – per onor di cronaca – va ricordato come il progetto nacque sotto l’amministrazione Tambellini. Era infatti il 9 settembre del 2021 quando su La Nazione un articolo precisava come "Si farà il nuovo sottopasso alla stazione: l’amministrazione comunale ha ottenuto un finanziamento di un milione e 800mila euro dello Stato per poter mettere in cantiere l’opera che è già in stato avanzato di progettazione e che andrà a completare la fluidificazione e la messa in sicurezza della viabilità attorno alla cerchia delle Mura urbane".

Poi le elezioni e dunque il cambio di amministrazione. "Questa è una delle opere infrastrutturali più sentite - afferma l’assessore ai Lavori pubblici, Nicola Buchignani - perché va a mettere in sicurezza un attraversamento pedonale che da anni era stato segnalato da tutti. Ricordo che tutti i consiglieri hanno presentato mozioni, osservazioni, raccomandazioni, interrogazioni sul passaggio pedonale situato davanti alla stazione".

"Un passaggio pedonale molto critico che in certe fasce orarie faceva arrivare la colonna delle auto oltre il “Celide“ - aggiunge - intasando di fatto tutta la circonvallazione. Il sabato e la domenica poi era una cosa incredibile, considerando inoltre la sicurezza dei pedoni che è al primo posto e fondamentale. Quindi si tratta di un’opera che va a risolvere uno dei problemi più critici della circonvallazione lucchese - conclude l’assessore ai Lavori pubblici - e una volta finito il passaggio verrà messo in sicurezza e sarà restituita alla città un’opera straordinaria che vedrà migliorare al 100 per cento il traffico in quest’area e questa zona".

Capitolo telecamere, la domanda è se saranno presenti nel sottopasso: "Penso proprio di sì - prosegue Buchignani - perché è richiesto anche dalle forze di polizia. Inoltre vi anticipo che verrà riqualificato tutto il tratto intorno all’accoglienza turistica, una riqualificazione che partirà a breve e che riguarderà le barriere architettoniche, i camminamenti e i marciapiedi". Infine da parte dell’assessore, un ringraziamento va alla Soprintendenza: "Ci tengo a dire che è stato fatto un lavoro in piena sinergia con la Soprintendenza - afferma infatti Buchignani - devo dire che non ci sono stati rallentamenti, è stato fatto un lavoro straordinario, la Soprintendenza ha capito quella che era l’urgenza di questo cantiere hanno fatto quello che dovevano fare, ma in tempi veramente molto celeri e quindi li volevo ringraziare". "La Soprintendenza archeologica si è adoperata per ottimizzare i tempi del loro intervento e la collaborazione con la stazione appaltante e gli organi di governo del cantiere è stata particolarmente efficace - aggiunge Paolo Barsotti dello Studio Ingeo di Lucca, progettista e direttore dei lavori - . Un contributo importante in questo senso è stato dato dall’archeologa Abela, nominata dal Comune, che ha curato i rapporti con la Soprintendenza archeologica e in particolare con la dottoressa Neva Chiarenza".

Un plauso per l’opera portata avanti arriva anche dal sindaco Mario Pardini: "La realizzazione del sottopasso di piazzale Ricasoli è una svolta funzionale per tutta l’area sud della città - afferma - , un punto di passaggio che rappresenterà presto comodità e sicurezza per i cittadini e tutti quanti entrano ed escono dalla città attraverso la ferrovia e i parcheggi di questa zona. Un’infrastruttura fondamentale anche per la logistica dei grandi eventi lucchesi".

Cristiano Consorti