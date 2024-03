“Il tracciato è finanziato, ottima notizia“

Riportiamo in maniera più dettagliata l’intervento di Cia Toscana Nord relativamente all’incontro con l’assessore regionale Stefano Baccelli e il consigliere Valentina Mercanti: "Un incontro molto interessante che ci ha permesso di comprendere meglio i progetti della Regione Toscana e di far conoscere a interlocutori qualificati, come l’assessore regionale alle Infrastrutture, Baccelli, e alla consigliera Pd, Mercanti, i problemi e le necessità del comparto agricolo".

"L’assessore Baccelli e la consigliera Mercanti – così il presidente Cia Toscana Nord, Luca Simoncini – ci hanno illustrato una serie di progetti molto interessanti. Riteniamo, da sempre, che una rete infrastrutturale che risponda alle esigenze che si sono evidenziate nel tempo sia fondamentale per il comparto agricolo. Da tempo sosteniamo che, indipendentemente dalle aree, delle infrastrutture all’avanguardia siano importanti per il rilancio di un settore cruciale per l’economia del territorio, ma che, in questi anni, vive un periodo di grande difficoltà sia per i riflessi della pandemia, sia per i problemi legati alla guerra in Ucraina. Importante il fatto che sia parlato anche delle aree interne e montane che sono protagoniste di alcuni interventi che avranno ricadute sicuramente positive". E sugli Assi Viari: "Abbiamo ascoltato con estrema attenzione quello che è stato progettato per risolvere il nodo Assi Viari e intanto incassiamo con soddisfazione sia il fatto che il progetto sia stato già finanziato e che l’assessore regionale Baccelli stia lavorando per far accettare eventuali osservazioni migliorative che provengono dal territorio“.