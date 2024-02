Il Touring Club conferma la Bandiera Arancione a Barga

Il Touring Club Italiano ha assegnato nei giorni scorsi, durante la giornata inaugurale della Borsa Internazionale del Turismo, le 281 Bandiere Arancioni del triennio 2024-2026. In Lucchesia le uniche bandiere arancioni, peraltro riconfermate, sono Montecarlo nella piana e Barga per la Valle. Per l’ennesima volta il territorio del comune di Barga (la prima volta è stato nel 2004 e da allora è sempre stato riconfermato) ha ricevuto la conferma del riconoscimento della Bandiera Arancione ai comuni al di sotto dei 15mila abitanti. E’ un riconoscimento pensato dal punto di vista del viaggiatore e della sua esperienza di visita: viene assegnata alle località che non solo godono di un patrimonio storico, culturale e ambientale di pregio, ma sanno offrire al turista un’accoglienza di qualità.

Luca Galeotti