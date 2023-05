Il timore viene dalle frane “Ma i molti lavori fatti ci fanno stare più sereni“

Capannori ha una fragilità idraulica che ha bisogno di essere attenzionata costantemente. Con un territorio costituito da zone collinari, come quello delle Pizzorne e dei Monti Pisani e quindi dell’intero Compitese, il rischio di smottamenti in caso di piogge torrenziali sarebbe il vero probelma da affrontare.

"Le zone collinari rappresentano una criticità – afferma l’assessore alla protezione civile Davide Del Carlo – ma abbiamo fatto, laddove vi è stato bisogno, interventi di messa in sicurezza con interventi da hoc come nel caso della frana di San Pietro a Marcigliano".

Per quanto riguarda invece la zona pianeggiante, quella cioè caratterizzata dalla presenza di fossi e canali, Del Carlo afferma che "se in passato il rio Casale ha dato problemi, oggi siamo molto più tranquilli grazie ai lavori effettuati dal Consorzio di bonifica, così come il rischio di esondazioni già avvenute a Lappato e Gragnano ,oggi, a seguito di lavori di messa in sicurezza, è scongiurato".

Soddisfazione da parte dell’assessore Del Carlo, anche per quanto riguarda l’organizzazione della Protezione civile, della quale fanno parte otto associazioni del territorio: "In questi ultimi anni – spiega l’assessore – sono stati fatti importanti passi in avanti; paradossalmente siamo stati aiutati anche dalla gestione dell’emergenza Covid; in caso di alluvioni e interruzione dell’elettricità, per esempio, il problema di comunicare tra il Coc e gli uomini sul territorio, è stato affrontato grazie alla dotazione di ricestrasmittenti".

Mau. Guc.