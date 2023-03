Il tesoriere pensa di lasciare l’incarico Ecco i bandi progettati da Veronesi

Potrebbe lasciare l’incarico al Comitato per le celebrazioni pucciniane anche il tesoriere Giovanni Bussu: domani sono attese le sue comunicazioni. "Ha nuovi incarichi di lavoro – spiega il presidente Alberto Veronesi – Vedremo se può continuare a fare il tesoriere oppure no. Ma al Comitato va tutto bene, stiamo mettendo a punto l’inaugurazione delle celebrazioni prevista a giugno". Il Comitato deve deliberare il programma, quindi il maestro Veronesi non si sbilancia: "Prepariamo un grande gala, con eventi e personaggi importanti, ma vanno fatti tutti i calcoli economici". Cruciale sarà la scelta della location per la serata di gala: Lucca, Viareggio, o Torre del Lago? Al momento ci sono vari bandi aperti: uno per selezionare la società che organizza gli eventi, uno per gli interventi sui luoghi pucciniani, un terzo per il cofanetto celebrativo con tutte le opere di Puccini. "Abbiamo fatto una lettera invito della procedura pubblica anche per scegliere il commercialista del Comitato", conclude Veronesi.