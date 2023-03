Il terzo polo si defila ”Impossibile allearsi”

"Mi pare che tra Pd e 5 Stelle ormai sarà uno scontro fratricida tra chi si ritiene più a sinistra, più pacifista, più inclusivo": non abbandona certo l’arma tagliente dell’ironia Francesco Colucci Riformisti per Italia Viva e il Terzo Polo che di recente ha dato vita a ‘Think Tank Reformists‘.

Per Colucci, vecchio lupo del mare della politica, la scelta di Elly Schlein alla segreteria del Pd apre uno spazio elettorale importante per i centristi. "Per carità, ognuno a casa sua fa come crede, ma certo vedere il voto degli iscritti a un partito ribaltato da una consultazione alla quale si dice abbiano partecipato in gran numero esponenti del 5 Stelle, mi pare una cosa folle. Detto questo, contenti loro...".

Per i centristi, però, si apre uno spazio politico ulteriore.

"Toccherà a noi, a Renzi e a Calenda riuscire a dare vita a una costituente che sia partecipata e che permetta di creare un soggetto politico non nominalista in grado di unire efficienza e partecipazione, in un mondo politico che cambia alla velocità della luce".

C’è ancora spazio per una alleanza con il Pd?

"Non esiste più una simile ipotesi, può rimanere a livello locale, ma anche in Regione Toscana è ora tutto in discussione. A meno che i maggiorenti del partito, tipo Franceschini, non riescano a imporre una strategia diversa, con il programma della Schlein vedo grandi difficoltà nell’avere un rapporto a sinistra. Servirà comunque un discorso approfondito, a Lucca, con ‘Think Tank Reformists‘ abbiamo iniziato a farlo, in vista degli obiettivi a lungo raggio come le elezione europee del 2024".

Uno dei big del Pd, l’ex ministro Fioroni, ha già annunciato la sua uscita dal partito: c’è da attendersi movimenti anche in sede locale?

"Quanto prova a portare avanti Fioroni, ovvero dare rappresentanza al mondo cattolico che va a sparire nel Pd, mi pare interessante. A livello locale e regionale, credo che il terzo polo debba guardare all’elettorato che ha votato Pd e che non si ritroverà più in questo partito, poi, chiaro, le porte sono aperte. Ma serve prioritariamente lavorare sull’elettorato".

Esclude dunque movimenti a livello locale, ad esempio anche in consiglio comunale?

"Quanto successo a Lucca è eclatante: non dimentichiamo che uno dei due candidati alla segreteria regionale è di Lucca, ma da queste parti il suo avversario ha preso il 70 per cento dei suffragi. Credo ci sia stata anche qui la presenza ai seggi di una componente non interna al Pd. Qualcosa penso succeder. È stato troppo un risultato squilibrato".

Fabrizio Vincenti