"Il terzo mandato migliora la qualità del lavoro"

di Vittorio Fantozzi*

Con il decreto legge varato dal Consiglio dei ministri non ci sarà limite di mandato per i sindaci dei Comuni sotto i 5.000 abitanti, salirà a tre il limite dei mandati per quelli da 5 a 15 mila abitanti, rimarrà invariato il numero di due mandati per i Sindaci dei comuni sopra i 15.000 abitanti. Una riforma coraggiosa, in tempi di antipolitica e di polemica “anticasta” ancora forte, e attesa trasversalmente, come attesta il commento del Presidente dell’Anci Antonio Decaro, Sindaco di Bari, del Pd, il quale afferma che “Finalmente viene data una risposta positiva alla richiesta che da anni viene da tutti i sindaci e si sana, almeno in parte, un vulnus democratico che abbiamo sempre giudicato gravissimo”. Non posso che essere d’accordo con questa riforma, e spiego il perché.

Intanto, devono essere gli elettori del Comune, e non i partiti, a decidere se un primo cittadino uscente, quando chiede i voti per un terzo o quarto mandato, li merita o deve essere mandato a casa. Inoltre, nei comuni più piccoli, e lo so avendone amministrato uno di 4.000 abitanti, non è così facile trovare tante disponibilità in termini di tempo, di assunzione di responsabilità, di sacrificio, di rinuncia sostanziale a un emolumento, e non abbondano le persone formate alla politica e alla pratica amministrativa. Dunque, la risorsa dell’esperienza di chi ha già amministrato può davvero essere un plus, specialmente in tempi difficili in cui vanno ricercate ad esempio professionalità per intercettare e vincere bandi comunitari e nazionali. Man mano che si sale di popolazione e di impegno, alcuni limiti possono avere più senso – da qui la gradazione scelta dal Governo - ma il principio della prevalenza della sovranità del popolo mi pare emerga con chiarezza.

Il terzo mandato fino a 15.000 abitanti, ad esempio, consente anche, specie se vi si somma un incarico provinciale, di migliorare la qualità dell’azione amministrativa, di padroneggiare meglio ambiti decisivi come quello turistico, di pensare in termini più lungimiranti, come nel caso dei lavori pubblici.

E si tratta di un riconoscimento alla centralità del ruolo dei sindaci, che sono i primi terminali del disagio, delle ansie, delle difficoltà dei cittadini. Qualunque sia il colore politico delle loro giunte. Nei comuni più piccoli, come quelli delle aree interne, e nei più grandi, come Lucca, dove un manager come Mario Pardini ha capito ciò che tanti soloni oggi negano, e cioè che servire la propria comunità indossando la fascia tricolore è l’impegno più bello del mondo.

*Consigliere Regionale

Fratelli d’Italia