Il Teatro del Giglio apre il sipario e svela tutti i segreti dietro le quinte

Vi siete mai chiesti cosa accade nel “dietro le quinte” mentre ammirate lo spettacolo dalla platea? Con la visita guidata “Il Teatro del Giglio apre il sipario e svela i suoi segreti” avrete l’occasione di sanara la vostra curiosità. Si mostrerà come lo spettacolo prenda vita nel luogo in cui Giacomo Puccini metteva in scena le sue opere. Guido Pellegrini, già direttore tecnico del Teatro del Giglio, accompagnerà il pubblico alla scoperta del lavoro svolto dai tecnici nel retroscena. Un viaggio alla scoperta dei segreti del mestiere, delle innovazioni tecnologiche, degli strumenti di scena che permettono di dar vita alla magia dello spettacolo. Un’esperienza unica grazie alla quale sarà possibile addentrarsi nel cuore del luogo teatrale e lasciare che il palcoscenico sveli i suoi meravigliosi meccanismi. La visita guidata, gratuita (con prenotazione obbligatoria), è programmata per giovedì 8 giugno alle ore 17.30. Il ritrovo è nel foyer del Teatro del Giglio. Per partecipare è necessario prenotarsi compilando il form al link https:forms.office.cometCZPv62t5e.