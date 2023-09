Il Summer vince anche in trasferta In 10mila per i Chemical Brothers Presto i primi annunci per il 2024

Con la grande festa d fine estate quale è stata il concerto dei Chemical Brothers, sabato sera al parco Bussoladomani a Lido di Camaiore, davanti a diecimila persone, il Summer Festival 2023 è definitivamente consegnato alla storia. Il recupero della data prevista a luglio e rinviata per indisposizione di Tom Rowlands è stato un rito liberatorio, ai ritmi potenti e incalzanti del duo britannico. Una platea in grande prevalenza femminile, disposta a ballare e divertirsi senza sosta per più di un’ora e mezzo di musica senza interruzioni, come nello stile dj dei “fratelli chimici“, arricchito da un grandioso spettacolo di luci, effetti, visual animati, robot semoventi e mega-palloni gonfiabili.

Gli ultimi diecimila fan non fanno che confermare il grande successo del festival, che ha totalizzato più o meno 150mila presenze, cifra assolutamente confortante per il lavoro del direttore artistico Mimmo D’Alessandro, che, ovviamente, non nasconde la sua soddisfazione per il risultato ottenuto.

"Abbiamo chiuso degnamente il festival – conferma D’Alessandro – con una straordinaria serata. Mi aspettavo il successo ma non di queste dimensioni: per me è stata una piacevole sorpresa e uno dei concerti più belli di questa edizione, insieme a quello degli One Republic".

Ma non è stata una serata facile: vuole svelare i retroscena?

"I tir con gli impianti della produzione sono arrivati solo alle 19.30 a causa di problemi avuti alla frontiera bulgara che ne hanno determinato il ritardo. Ho davvero sofferto, ma grazie alla nostra forza lavoro, davvero da applausi, che ha scaricato tre tir in 45’, ce l’abbiamo fatta. In 45 anni di lavoro non ho mai visto tanta efficienza, amore e passione. Ho voluto abbracciare tutti, uno per uno, per ringraziarli. E anche il pubblico ha capito che la mezz’ora di ritardo, purtroppo, può capitare".

Qualcuno dice che il Summer potrebbe dirottare in futuro qualche data a Lido, vista la disponibilità della struttura...

"Smentisco. Non avrei alcuna convenienza a farlo. Quest’anno è stato un caso, perché avevamo programmato Louis Tomlinson in agosto, altrimenti avremmo smontato tutto subito dopo “La prima estate“. E poi abbiamo pagato per mantenere la struttura più a lungo, non c’è niente di gratuito. Ma ovunque nell’arena e sul palco c’erano i loghi di Lucca Summer Festival e tutti i media hanno correttamente citato il nome di Lucca".

Paolo Ceragioli